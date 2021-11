Storno-Welle: 84% betroffen

Hotels und Lokale zittern: Es droht ihnen ein zweiter Winter mit Totalausfall.

Wien/Klagenfurt. „Die Reisewarnung ist eine atmosphärische Katastrophe“, sagt Michaela Reitterer, Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Es ist klar: Der Tourismus steht vor einer absoluten Krisen-Saison.



Jede 10. Stornierung betrifft bis zu 50.000 €



Studie. Wie schlimm die Situation ist, zeigt eine erste Umfrage der Wirtschaftskammer Kärnten. Fazit: In 84% der Tourismusbetrieben – also Hotels und Gastronomie – hat die Storno-Welle bereits eingesetzt (455 Kärntner Unternehmen haben an der Studie teilgenommen).



