Luxus-Motorräder in Wien geklaut: Besitzer (26) verfolgte Dieb bis Tschechien

Der Besitzer einer BMW S1000 RR ließ nicht locker und verfolgte den Kastenwagen rund 180 km lang.

Dank eines engagierten Motorradbesitzers aus Wien, konnten vier Maschinen ihren Eigentümern wieder übergeben werden. Der 26-Jährige verfolgte seine geklaute Maschine beharrlich bis nach Tschechien. Dort konnte die Polizei zuschlagen.

Die Bikes wurden in der Nacht auf Donnerstag in Floridsdorf und Donaustadt von der Straße geklaut und in einen Kastenwagen verfrachtet. Bei den Motorrädern handelt es sich um drei BMW S1000 RR von einem Neuwert von rund 25.000 Euro und eine BMW R 1250 GS.

Zum Glück bemerkte einer der Fahrzeugbesitzer aufgrund eines eigens installierten Systems den Diebstahl seines geliebten Bikes gegen 5 Uhr morgens. Der Mann machte sich gleich auf den Weg und verfolgte das Signal und somit den Kastenwagen, der sich bereits auf den Weg Richtung Tschechien machte. Während der Fahrt alarmierte der Verfolger schließlich die österreichische Polizei. Diese leitete in Kooperation mit den tschechischen Behörden eine Fahndung nach dem Fahrzeug, das mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs war, ein.

180 km von Wien entfernt wurde Dieb geschnappt

In der Stadt Ivanovice na Hané, rund 180 km von Wien entfernt, konnte der Fahrer schließlich gestoppt und alle vier gestohlenen Motorräder sichergestellt werden. Der 33-jährige Lenker – ein polnischer Staatsangehöriger – wurde noch vor Ort festgenommen und befindet sich derzeit in Tschechien in Haft. Seine Auslieferung an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden ist in Vorbereitung und soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Mittätern und zur Aufklärung des gesamten Tathergangs, wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.