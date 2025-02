Tote (71) in Schrebergarten in Wien entdeckt

Ein Bekannter hatte sich Sorgen um die Frau gemacht.

Ein Bekannter einer 71-Jährigen machte sich Sorgen, da er sie telefonisch nicht erreichen konnte. Deshalb suchte er sie an ihrer Wohnadresse in einer Kleingartensiedlung in Liesing auf.

Schon als der Mann das Haus betrat, konnte er Brandgeruch wahrnehmen, die Küche des Kleingartenhauses stand unter Wasser. Nachdem er den Notruf alarmierte, wurde im ersten Stock des Gebäues die 71-Jährige Bewohnerin entdeckt werden. Es konnte nur noch der Tod der Österreicherin festgestellt werden.

Ermittlungen im Gange

Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernommen. Das Feuer war in der Küche des Kleingartenhauses ausgebrochen, vermutlich aufgrund nachglühender Teile im Restmüll. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine geplatzte Wasserleitung im Küchenbereich den Brand gelöscht hatte. Weitere Erhebungen laufen.