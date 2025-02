Tourismus-Boom brachte Wien Umsatzrekord

Wien war voriges Jahr als Reiseziel so beliebt wie noch nie. Und die Beliebtheit ist noch im Steigen, wie die Zahlen zeigen.

Nun stehen die Netto-Nächtigungsumsätze der Wiener Beherbergungsbetriebe für Dezember 2024 fest: 174.973.000 Euro Umsatz bedeuten ein Plus von 12% im Vergleich zu 2023 und trägt zu einem Rekordergebnis bei.

Für das Gesamtjahr 2024 macht der Beherbergungsumsatz rund 1,4 Mio. Euro aus, was einem Plus von 12% im Vergleich zum Jahresumsatz 2023 entspricht. Das ist das beste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen, wie WienTourismus meldet.

Boom: Höhere Auslastung trotz mehr Angebot

Weiterhin zeichnet sich in der Stadt ein Gäste-Boom ab, den bei steigender Bettenanzahl stieg zu Jahresanfang auch deren Auslastung: Im heurigen Jänner verzeichnete Wien 1,1 Millionen Nächtigungen, ein Plus von 10% zu 2024. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Jänner rund 49% (1/2024: rd. 47%), jene der Betten 37,5%(1/2024: 36,5%). Insgesamt wurden im Jänner rund 78.900 Hotelbetten in Wien angeboten, das waren um etwa 5.600 Betten (+8%) mehr als im Jänner 2024.