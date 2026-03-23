Trinkwasser-Garantie für Floridsdorf: Baustart für neue Mega-Leitung

In den nächsten Jahren entsteht in Floridsdorf eine neue Transportleitung für Trinkwasser. Die Wasserrohre werden vom Haspingerplatz, Frauenstiftgasse und Baumergasse über die Brünner Straße bis zum Wasserbehälter Bisamberg beim Wolfersgrünweg verlegt.

Stolze 39 Millionen Euro kostet das neue Bauprojekt im 21. Bezirk. Auf einer Gesamtlänge von rund 5.400 Metern werden massive Rohre mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern im Boden versenkt. Die Strecke führt vom Haspingerplatz über die Frauenstiftgasse und die Baumergasse bis hinauf zum Wasserbehälter Bisamberg beim Wolfersgrünweg. "Der Ausbau ist notwendig, um auch für künftige Generationen die beste und modernste Wasserversorgung zu gewährleisten. Daher investieren wir vorausschauend jedes Jahr rund 130 Millionen Euro in die Wasser-Infrastruktur“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Geduldsprobe für den Verkehr auf der Brünner Straße

Für die Anrainer und die vielen Pendler bedeutet der Baustart natürlich einige Umstellungen im täglichen Verkehr. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt und dauern voraussichtlich bis zum Herbst 2028 an. Besonders auf der Brünner Straße müssen Autofahrer in den kommenden Monaten Geduld beweisen. Die Stadt plant die Baustellen jedoch so verträglich wie möglich. Auf der Brünner Straße soll fast während der gesamten Bauzeit zumindest ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung für den Verkehr offen bleiben. Der erste große Bauabschnitt startet direkt am Haspingerplatz und in der Frauenstiftgasse von der Jedlersdorfer Straße bis zur Baumergasse.

Vorsorge für das wachsende Floridsdorf

Der Hauptgrund für diesen Kraftakt ist das starke Bevölkerungswachstum im Norden Wiens. Immer mehr Menschen ziehen in den 21. Bezirk und benötigen eine sichere Versorgung. Die neue Leitung fungiert dabei als wichtige Reserve und Verteilerstation für die wachsenden Stadtgebiete. Bis zum finalen Projektabschluss im Jahr 2028 wird das Netz Stück für Stück modernisiert. So sorgt die Stadt vor damit auch bei großer Sommerhitze oder weiteren Stadterweiterungen die Versorgungssicherheit in Floridsdorf stabil bleibt.