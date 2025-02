Twin City Liner nimmt ab morgen wieder Fahrt auf

Wien Holding vermeldet: Der Twin City Liner ist fit für die neue Saison!

Der Twin City Liner ist am morgen wieder unterwegs! Die letzten Wochen verbrachte das schnellste und modernste Schiff auf der Donau bei einem Boxenstopp in der Schiffswerft in Linz. Die Überstellung nach Wien erfolgte nach einer ausführlichen Testfahrt am 21. Februar. Damit steht der ersten Winterfahrt nach Bratislava am 1. März um 10:30 Uhr nichts mehr im Wege. Jeweils samstags und sonntags steht ein Umlauf auf dem Fahrplan.

© Central Danube ×

"Die Central Danube konnte die aufwändigen Arbeiten am Twin City Liner rasch abschließen und somit können die Winterfahrten am 1. März starten! Unser Schiff erfreut sich bei den Tourist*innen aber auch bei den Wiener*innen weiterhin größter Beliebtheit. 2024 konnten mehr als 165.000 Passagier*innen befördert werden, und das trotz zweimaliger Hochwasserereignisse, die zur Einstellung der Schifffahrt auf der Donau in der Hauptsaison führten", erklärt Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Neues und Wissenswertes

In die reguläre Saison 2025 startet der Twin City Liner am 21. März mit bis zu 6 Fahrten täglich. Schiffseignerin und Betreiberin des Twin City Liner ist die Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

© Central Danube ×

In der Werft in Linz wurde auf dem Twin City Liner eine PV-Anlage installiert, die ab heuer rund 10.000 kWh grünen Strom produzieren wird - ein absolutes Novum. Um diese Energie möglichst effizient nutzen zu können, wurden zusätzlich Speicher mit rund 30 kWh Fassungsvermögen an Bord installiert.

© Central Danube ×

Jetzt ist der Twin City Liner wieder zurück bei seiner Anlegestelle bei der Schiffsstation Wien City am Schwedenplatz. Hier werden noch die letzten Arbeiten, wie insbesondere eine Generalreinigung durchgeführt, damit das Schiff Anfang morgen seine Passagiere in neuem Glanz empfangen kann.