VHS als Zukunftsort - erster österreichischer Volkshochschulen-Tag

Der erster Österreichischer Volkshochschultag unterstreicht die zentrale Rolle der VHS im Bildungssystem. Rund 300 Erwachsenenbildnerinnen und -bildner aus ganz Österreich diskutierten in der Volkshochschule Floridsdorf über den „Zukunftsort Volkshochschule – regional und weltoffen“.

Der Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) veranstaltete in Kooperation mit den Wiener Volkshochschulen (VHS) den ersten Österreichischen Volkshochschultag. Die Veranstaltung rückte die Bedeutung der Volkshochschulen als zentrale Säule des lebenslangen Lernens in den Fokus – und versammelte hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Bildungswesen. Dieser Aktionstag soll die Mitgliedseinrichtungen dabei unterstützen, den regionalen Mehrwert ihrer Bildungsarbeit noch stärker sichtbar zu machen, aber auch den Forderungen des VÖV nach einer stabilen Finanzierung der Erwachsenenbildung Nachdruck zu verleihen.

„In Zeiten, in denen unsere Demokratie zunehmend herausgefordert wird, leisten die Volkshochschulen einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung einer wehrhaften Demokratie. Denn Wissen ist Macht – und Bildung gibt Menschen das Rüstzeug, ihre Stimme zu erheben, sich gegen Desinformation zu wehren und aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilzunehmen“, betonte Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner.

Bildung als Fundament der Gesellschaft

Heinz Fischer, Bundespräsident a.D. und Präsident des Verbands Österreichischer Volkshochschulen, betonte in seiner Rede den unschätzbaren Wert dieser Bildungseinrichtungen: „Die Volkshochschulen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Bildungssystems. Sie bieten Menschen jeden Alters die Möglichkeit, sich weiterzubilden und neue Fähigkeiten zu erwerben. Dies stärkt nicht nur die individuelle Entwicklung, sondern auch unsere Gesellschaft als Ganzes.“

Demokratie durch Dialog und Begegnung stärken

Auch Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig hob die gesellschaftspolitische Relevanz hervor: „Volkshochschulen sind Orte der Begegnung und des Austauschs. Sie fördern das Verständnis für demokratische Werte und tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Bildung ist der Schlüssel zu einer starken Demokratie.“

Ein starkes Netzwerk für lebenslanges Lernen

John Evers, Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen (VÖV), verwies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks: „Die Durchführung des VHS-Tages ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Volkshochschulen und ihren engagierten Mitarbeiter*innen. Der VÖV vereint neun Landesverbände, 257 Volkshochschulen und 1.000 Standorte mit einem gemeinsamen Ziel: Bildung für alle.“

Als Gastgeber zeigte sich Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, erfreut: „Es ist eine große Ehre, den ersten Österreichischen Volkshochschultag in Wien auszurichten. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, gemeinsam mit Kolleg*innen aus ganz Österreich über die Zukunft der Volkshochschulen zu diskutieren.“

Der Volkshochschultag setzte ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Erwachsenenbildung in einer sich rasch verändernden Gesellschaft – und zeigte einmal mehr: Bildung kennt kein Alter.

Bei der Aktion „Bildung in Bewegung: Linedance-Flashmob“ am Pius-Parsch-Platz tanzten 100 Personen zu „Flashdance – What a feeling!“ © Carolina Frank ×

Bildung in Bewegung: Linedance-Flashmob

Ein besonderes Highlight war die Aktion „Bildung in Bewegung: Linedance-Flashmob“ am Pius-Parsch-Platz, bei der 100 Personen zu „Flashdance – What a feeling!“ tanzten. Diese Aktion symbolisierte den gemeinsamen Weg in eine innovative Zukunft und brachte die Teilnehmer*innen in Bewegung.

Weitere Programmpunkte umfassten Themenforen zu neuen Zielgruppen und Kursangeboten, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der VHS, die Stärkung der Demokratie und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Marktplatz „Bildung und Regionen“ bot zudem Best-Practice-Beispiele aus der regionalen Bildungsarbeit.

Wissenschaftspreise des VÖV 2025Im Rahmen des VHS-Tags wurden auch die Wissenschaftspreise des VÖV vergeben. Der Ludo Hartmann Sonderpreis des VÖV-Vorstandes ging an den Film „Bildung für alle – Geschichte der Volkshochschulen in Österreich“ (ORF III) und an das Projekt „Ruth Maier – Ausstellung in Einfacher Sprache & Workshops“. Der Ludo-Hartmann Preis ging an Ina Markova für das Buch „Otto Koenig - ein Leben zwischen Arbeiter-Zeitung und Volksbildung". Der Ludo-Hartmann Förderpreis wurde an Franz-Michael Mock für die Projekte zu zivilgesellschaftlichem Engagement und politischer Bildung „Bibliothek der verbrannten Bücher“, „Erklär mir Demokratie“ und „Ist Rechtsextremismus (noch) Männersache)?“ sowie an Ulli Zimmermann für das Buch „Deutschunterricht, Froschkönig & Rechtsstaat“ überreicht. Der Barbara Prammer Preis Initiative ging geteilt an Cornelia Kogoj für die Initiative Minderheiten und Angelika Hrubesch für „Projekt SICHTBAR! Enttabuisierung von Basisbildungsbedarf in der Öffentlichkeit“ des lernraum.wien. www.vhs.at