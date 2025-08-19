Westbahnhof: Festnahme nach Messerstich

Im Bereich vor der U-Bahn-Station Westbahnhof wurde gestern ein 14-jähriger Tatverdächtiger (syrischer Staatsbürger) nach einer Messerattacke festgenommen.

Zuvor soll es zu einem Raufhandel unter sechs Personen gekommen sein. Nach kurzer Flucht konnte der 14-Jährige im Bereich der Gerstnerstraße von Polizisten angehalten und festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Das schwer verletzte Opfer im Alter von 37 Jahren (österreichischer Staatsbürger) wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in stabilem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 37-Jährige befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Das Landeskriminalamt Wien hat unverzüglich die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.