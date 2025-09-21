Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mädchen eingesperrt
© GEtty

Auf Social Media

Zwei Mädchen nach Amokdrohung in Leibnitz festgenommen

21.09.25, 14:59 | Aktualisiert: 21.09.25, 16:51
Teilen

14- und 15-Jährige wollten sich Spaß erlauben.

Stmk. Zwei Mädchen sind Sonntagmittag in Leibnitz festgenommen worden, nachdem die Polizei ihnen eine Amokdrohung auf einer Social-Media-Plattform zuordnen hatte können. Die Drohung war in der Nacht auf Sonntag angezeigt worden. Die 14-Jährige und die 15-Jährige waren bei den Einvernahmen geständig. Sie wollten sich einen Spaß erlauben und die Drohung nicht in die Realität umsetzen, gaben sie laut Polizei an.

Die Bildungsdirektion Steiermark sei informiert worden, weitere Ermittlungen waren am Laufen. Die Exekutive betonte einmal mehr, dass die Verbreitung von Amok- oder Bombendrohungen kein Kavaliersdelikt darstelle. Es drohen mehrjährige Haftstrafen und eine finanzielle Rückforderung des ausgelösten Polizeieinsatzes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden