Zwei Mädchen nach Amokdrohung in Leibnitz festgenommen

14- und 15-Jährige wollten sich Spaß erlauben.
Stmk. Zwei Mädchen sind Sonntagmittag in Leibnitz festgenommen worden, nachdem die Polizei ihnen eine Amokdrohung auf einer Social-Media-Plattform zuordnen hatte können. Die Drohung war in der Nacht auf Sonntag angezeigt worden. Die 14-Jährige und die 15-Jährige waren bei den Einvernahmen geständig. Sie wollten sich einen Spaß erlauben und die Drohung nicht in die Realität umsetzen, gaben sie laut Polizei an.
Die Bildungsdirektion Steiermark sei informiert worden, weitere Ermittlungen waren am Laufen. Die Exekutive betonte einmal mehr, dass die Verbreitung von Amok- oder Bombendrohungen kein Kavaliersdelikt darstelle. Es drohen mehrjährige Haftstrafen und eine finanzielle Rückforderung des ausgelösten Polizeieinsatzes.