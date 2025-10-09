E-Bike-Fahrer (66) kam nach Crash mit Auto ums Leben

Ein 66-jähriger Steirer erlitt bei einem Unfall schwere Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Steiermark. Zu dem tragischen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in Rottenmann im Bezirk Liezen. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Trieben und wollte gegenüber einem Haus einparken. Dazu fuhr er zunächst am gekennzeichneten Parkplatz vorbei, hielt an und setzte anschließend zurück, um rückwärts einzuparken.

Zur selben Zeit bog ein 66-jähriger Einheimischer mit seinem E-Bike aus einer gegenüberliegenden Hauseinfahrt kommend nach links in die Hauptstraße ebenfalls in Richtung Trieben ein. Dabei stieß er mit dem Vorderrad gegen das Heck des rückwärtsfahrenden Fahrzeuges.

Der Radfahrer, der keinen Helm getragen haben dürfte, stürzte auf die gepflasterte Fahrbahn und schlug mit dem Kopf auf. Er wurde nach der Erstversorgung mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag. Der Autofahrer blieb unverletzt.