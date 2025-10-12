Gasflasche explodierte: Wohnung in Flammen

Großeinsatz in Wels: In einem Mehrparteienhaus brach ein Feuer aus. Fünf verletzte Mieter mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

OÖ. Zu den dramatischen Szenen kam es Sonntagmittag in einem Mehrparteienhaus im Welser Stadtteil Neustadt, als eine Wohnung plötzlich in Flammen stand. Anrainer alarmierten daraufhin sofort die Einsatzkräfte.

© laumat/Matthias Lauber

© laumat/Matthias Lauber

© laumat/Matthias Lauber

© laumat/Matthias Lauber

Als die ersten Feuerwehrkräfte am Weg zum Eingang des Hauses waren, kam es zu einer Explosion. Es stellte sich heraus, dass in der betroffenen Wohnung eine Propangasflasche explodiert war. Die Einsatzkräfte begaben sich unmittelbar zum Brandort im vierten Obergeschoß. Die Wohnungsmieter konnten sich offensichtlich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein Teil des Stiegenhauses war bereits vom Brand in Mitleidenschaft gezogen. Da die Feuerwehrzufahrt völlig verparkt war, gestaltete sich die Zufahrt mittels Drehleiter schwierig, sodass dann eine kleine Teleskopmastbühne an den Einsatzort beordert wurde. Die Flammen konnten dann rasch eingedämmt werden.

Die Bewohner aus den über der Brandwohnung liegenden Wohnungen wurden mittels Fluchthauben über das Stiegenhaus ins Freie gebracht. Zeitgleich versorgte der Rettungsdienst, der mit insgesamt acht Einsatzfahrzeugen vor Ort war, fünf verletzte Mieter. Drei weitere Bewohner wurden vor Ort betreut.

Für die rund 20 bis 25 unverletzten Bewohner aus dem Gebäude wurde ein Linienbus zum Aufwärmen an den Einsatzort geholt. Von außen wurde die Fassade im betroffenen Bereich geöffnet. Aufgrund des Zustandes der ausgebrannten Wohnung mussten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen gesetzt werden. Die Wohnung musste abgestützt werden. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache.