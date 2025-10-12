Alles zu oe24VIP
Horror-Unfall mit Cabrio in Kollerschlag
Verletzt

Betrunkener Cabrio-Fahrer krachte gegen Baum

12.10.25, 13:24
Der 40-jährige Lenker verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Baum.

. Der völlig betrunkene Oberösterreicher aus dem Bezirk Rohrbach war in der Nacht auf Sonntag kurz vor 23 Uhr mit seinem Cabrio auf der L 1530 von Sarleinsbach in Richtung Kollerschlag unterwegs. Bei einer Walddurchfahrt im Gemeindegebiet von Kollerschlag überholte der 40-Jährige einen vor ihm fahrenden Lastwagen.

Beim Wiedereinordnen auf seinen Fahrstreifen geriet er mit den rechten Rädern seines Autos ins Bankett und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Cabrio drehte sich einmal um die eigene Achse, schleuderte über die Straßenböschung in den angrenzenden Wald und prallte schließlich mit dem Heck voran gegen einen Baum.

Der Unfalllenker wurde dabei verletzt. Die alarmierte Rettung versorgte den 40-Jährigen und lieferte ihn anschließend in ein Krankenhaus ein. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 1,64 Promille.

