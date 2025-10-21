Neun Verletzte bei Horror-Crash

Der Zusammenstoß zweier Pkw forderte neun Verletzte, darunter zwei Kinder. Die Unfallopfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Stmk. Zu dem folgenschweren Unfall kam es Dienstagfrüh in Puch bei Weiz (Bezirk Weiz). Ein 57-jähriger Deutscher verlor gegen 8.30 Uhr auf der Etzersdorferstraße (L361) die Kontrolle über sein Fahrzeug samt Anhänger und geriet auf die Gegenfahrbahn.

© FF Puch an der Weiz

© FF Puch an der Weiz

© FF Puch an der Weiz

Dort prallte er mit dem Auto einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz zusammen. In ihrem Wagen befanden sich laut Polizei ein einjähriges und ein fünfjähriges Kind, ein 33-jähriger Mann sowie eine 29-jährige Frau. Der Wagen der 60-Jährigen wurde auf den Gehsteig geschleudert. Dabei wurde die Lenkerin des Wagens schwer, die Kinder sowie die zwei mitfahrenden erwachsenen Personen leicht verletzt.

Ebenfalls leicht verletzt wurden der 57-jährige Deutsche und die drei mitfahrenden Frauen (65, 68 und 70 Jahre). Sie alle wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser in Graz und Weiz gebracht. Ein Alkotest beim 57-jährigen Fahrer verlief negativ, während bei der schwer verletzten 60-Jährigen kein Test durchgeführt werden konnte. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird von den Behörden untersucht.