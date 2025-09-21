75 Tage Parlamentsferien enden jetzt

Am Mittwoch sind alle 183 Abgeordneten zurück zu einer Sitzung gerufen. Es geht um ein schärferes Waffen-Recht. Diskutiert wird auch das Ende der ORF-Haushaltsabgabe.

Der Sommer ist vorbei. Am Mittwoch ist nicht nur eine Kaltfront angekündigt, auch die Parlamentarier sind zu einer langen Sitzung im Parlament gerufen. Nach vollen 75 freien Tagen seit Mitte Juli.

Gesetzesbeschluss

Der Nationalrat beschließt in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause eine Verschärfung des Waffengesetzes. Es gibt ein höheres Mindestalter für den Kauf der Waffe. Die Kategorie B (Pistolen und Revolver) wird von 21 auf 25 Jahre und Kategorie C (Flinten und Büchsen) von 18 auf 21 Jahre angehoben.

Volksbegehren

Außerdem wird das Ende der ORF-Haushaltsabgabe diskutiert. Ein Volksbegehren dafür hatte mehr als 100.000 Unterstützer.