Die gesamte Führungs-Riege unserer Regierung feierte gestern – nur die Grünen fehlten.

Kastanien, Nüsse und Wurst wurden gestern im Wiener Nobel- Hotel Park Hyatt bei René Benkos traditionellem Törggelen-Event kredenzt. Doch es war weniger der kulina­rische Genuss, der hier im Vordergrund stand, sondern vielmehr das Netzwerken.

Treffen der Kanzler

So hatten sich gestern gleich drei Austro-Kanzler zum Get-together angesagt. Allen voran Ex- und Kanzler in spe Sebastian Kurz sowie Altkanzler Alfred Gusenbauer und die noch amtierende Regierungschefin Brigitte Bierlein. Für sie wird es wohl der letzte Aufritt am Society-Parkett in ihrer Funktion gewesen sein.

© ViennaPress / Andreas TISCHLER

Kanzlerin Brigitte Bierlein war ebenso mit dabei, wie ...

© ViennaPress / Andreas TISCHLER

Aufmarsch der Polit-Elite

Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer

SPÖ-Parteichefin Pamela­ Rendi-Wagner stand ebenso auf der hochkarätigen Gästeliste wie etwa ­Nationalrats-Präsident Wolfgang ­Sobotka. Er zählt zu den Stammgästen bei Benko, der auch Bürgermeister Michael Ludwig sowie Stadtrat Peter Hanke und NÖ-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner herzlich begrüßte.

© ViennaPress / Andreas TISCHLER

oe24-Chefredakteur Niki Fellner mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

© ViennaPress / Andreas TISCHLER

© ViennaPress / Andreas TISCHLER

Türkis-Grün war der Top-Gesprächsstoff des Tages

Wolfgang Sobotka, Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz

Vergeblich sollte man gestern Abend allerdings Grünen-Chef Werner Kogler suchen – obwohl er eindeutig mit seinen türkis-grünen Koalitionsverhandlungen das Top-Gesprächsthema des Abends lieferte. Insider munkelten, dass er das Fest bewusst ausgelassen hat, um sich stattdessen auf die Koalitionsverhandlungen zu konzentrieren.

© ViennaPress / Andreas TISCHLER

Big Business

Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner & ORF-General Alexander Wrabetz hatten es lustig.

Dafür war die Wirtschaft mit ihren Bossen bestens vertreten. Neben Magenta-Chef Andreas Bierwirth, Immo-Kaiser Klemens Hallmann, Hotelière Alexandra Winkler, Robert Lasshofer (Wr. Städtische), Peter Bosek (Erste Group) sowie ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner, oe24-Chef Niki Fellner und viele weitere VIPs.