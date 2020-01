INSIDER – Ein neues Magazin für ein neues Jahrzehnt

Ab Freitag erscheint das neue Politik-Magazin für ein neues Österreich.

Perfektes Timing zum Start eines neuen Magazins: Exakt zum Redaktionsschluss der ersten Ausgabe des ­INSIDERS wurde die neue türkis-grüne Regierung vom Bundespräsidenten ­angelobt.

ÖSTERREICH hat die Freude, Ihnen unser neues Politik- und Wirtschafts­magazin vorstellen zu dürfen. Jede Woche werden wir Ihnen Background-Geschichten, Interviews, Aufreger und viel Service liefern – echte Insider-Storys eben in den Bereichen News, Business, Motor, aber auch Style und Kultur.

Das neue Magazin soll zum eben angebrochenen Jahrzehnt passen, für das sich ­gerade in Österreich große Umwälzungen ankündigen. Eine Koalition aus einer rechtskonservativen und einer linken Partei mit starkem Umweltschwerpunkt hat es bundesweit und in ­Europa noch nie gegeben. Wird das, was sich die beiden Parteien in ihrem Regierungsprogramm vorgenommen haben, auch nur halbwegs umgesetzt, bedeutet das auch gewaltige Neuerungen für unsere Wirtschaft.

Es ist Zeit für ein neues ­Magazin und für neuen ­Optimismus nach Jahren der grassierenden Weltuntergangsstimmung.

Ab Freitag wird das neue INSIDER-Magazin jeden Freitag der ÖSTERREICH-Kaufausgabe beiliegen – unsere Abonnenten beziehen es also gratis. Am Samstag gibt’s den INSIDER dann in Ihrer Trafik um 2,90 Euro.

Die erste Ausgabe ist randvoll mit Information und Service:

Im NEWS-Teil erfahren Sie alles über die neuen Regierungsmitglieder. Österreichs prominentester Angeklagter Karl-Heinz Grasser gab uns ein großes Interview.

Unter BUSINESS lesen Sie alles über den Casinos-Krimi und die Pläne von Attila ­Dogudan.

In MONEY erfahren Sie ­alles über die besten Aktien 2020 und ob es sich noch lohnt, in Gold zu inves­tieren.

Einen Führer durch die Vienna Auto Show bekommen Sie im MOTOR-Teil.

Und unser STYLE hat ­Gourmet bis Hochkultur im Angebot.





Viel Spaß beim Lesen!