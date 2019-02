Kickl: 'Täter aus anderen Kulturkreisen involviert'

Die Statistik spricht eine klare Sprache: 11 tödliche Gewaltverbrechen innerhalb von sechs Wochen. Betrachtet man die Herkunftsländer der Mörder(-innen), fällt auf, dass acht Taten von Ausländern verübt wurden – und das bei einem Anteil an der Bevölkerung von 15 %:

Vier Morde wurden von Nicht-Europäern verübt: In Wr. Neustadt tötete ein syrischer Flüchtling seine Ex-Freundin. In Wien erstach ein gebürtiger Afrikaner seine Schwester. In Dornbirn (V) ermordete ein Aus­tro-Türke einen Beamten. In Amstetten tötete ein Austro-Türke seine Ehefrau.

Drei Morde wurden von österreichischen Staatsbürgern verübt: In Eber­gassing (NÖ) wurde eine Pensionistin von einer Bekannten erschlagen. In Krumbach (NÖ) gab es eine Beziehungstat. In Wien erstach eine Frau ihren Mann, einen gebürtigen Bosnier. Auch sie ist ­gebürtige Bosnierin.

Auffallend: Fünf Blut­taten wurden von Zuwanderern vom Balkan verübt: In Tulln erstach ein Mazedonier seine ehemalige Frau, jetzt das Schuss-Attentat eines Bosniers auf seine Ex-Freundin, eine Serbin.

Innenminister Herbert Kickl, im Interview mit oe24.TV zur aktuellen Mordserie befragt: „Es sind hauptsächlich Beziehungstaten. Und auch wenn manche Linke das nicht gerne hören: Es sind viele Leute involviert, die keine Österreicher sind. Die aus anderen Kulturkreisen kommen. Wir müssen bei der ganzen Integration ­restriktiver vorgehen: In anderen Kulturkreisen herrscht eine andere Konfliktlösungskultur, wo man nicht auf staatliche Institutionen vertraut, wo man sehr schnell handgreiflich wird oder sogar zum Messer greift …“

oe24.TV: Sie verschärfen jetzt das Strafrecht.

Herbert Kickl: Wir dürfen nicht Recht von Gerechtigkeit entkoppeln. Eine schwere Straftat wie eine Vergewaltigung verdient dann auch eine schwere Strafe. Doch wir brauchen auch Verschärfungen im Asylrecht.

oe24.TV: Welche?

Kickl: Etwa wenn es um die Alterslüge oder um die Erschleichung eines Schutztitels geht. Das darf kein Kavaliersdelikt mehr sein.

oe24.TV: Was planen Sie noch?

Kickl: Ich will einen besseren Schutz für Polizistinnen und Polizisten haben, die immer öfter Ziel von Aggressionen, ja, Opfer von Messerattacken werden – da muss ein Erschwernisgrund her, für jene, die sich an Polizisten vergreifen. Diese Leute müssen mehr Schmalz bekommen.

oe24.TV: Elf Morde in 43 Tagen. Das gab’s noch nie. Was sagen Sie dazu?

