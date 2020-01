'Die Grünen haben sich ordentlich über den Tisch ziehen lassen'.

Wien. "Überwiegend heiße Luft" enthält das türkis-grüne Regierungsprogramm aus Sicht von FPÖ-Chef Norbert Hofer. Aber man könne ablesen, dass Österreich nach links driften werde, meinte er in einer Aussendung. Auf Facebook konstatierte Hofer, die Grünen hätten sich" ordentlich über den Tisch ziehen lassen". Gleichzeitig hielt er Sebastian Kurz (ÖVP) vor, die Mitte-Rechts-Politik beendet zu haben.

Einen Linksdrall sieht Hofer etwa darin, dass die - von Türkis-Blau beschlossene - Flüchtlingsberatung durch die Bundesbetreuungsagentur durch eine "Qualitätsbeirat" aufgeweicht werde. Für "noch bemerkenswerter" hält er es, dass im Fall einer neuerlichen Flüchtlingswelle der Asylbereich koalitionsfreier Raum wird.

Der frühere Koalitionspartner ÖVP gibt sich aus Hofers Sicht jetzt nicht nur für eine "künftige linke Chaosregierung" her - sondern hat in seinen Augen auch die Farbe geändert: "SCHWARZ-GRÜN kommt Österreich extrem teuer", postete er auf Facebook. Die Änderungen bei der Flugticketabgabe oder die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe beim Autokauf würden vor allem Geringverdiener treffen, beklagte er in seiner Aussendung.