Kogler: CO2-Steuer schon ab 2022

Nach dem fulminanten Bundeskongress und dem grünen 'Ja' zur Koalition mit der ÖVP, war der zukünftige Vizekanzler im Interview bei Fellner! LIVE und machte eine erste Ankündigung.

Wien. Am Sonntagabend war Grünen-Parteichef Werner Kogler im großen Interview bei Fellner! LIVE, gab persönliche Einblicke zum Bundeskongress und machte erste Ankündigungen. Verstehen könne er die Kritik am Regierungsprogramm, sagte Kogler gleich zu Beginn. "Es gibt den Kompass der eigenen Werte - da wird es schwieriger (Anm. mit der ÖVP) - und es gibt den Kompass der Verantwortung", erklärte er und fügte hinzu: "Es ging mir darum, auf den Unterschied hinzuweisen: So sieht es mit Türkis-Blau aus und so sieht es mit Türkis-Grün aus."

Gefeiert hätte er nach seiner Rede in Salzburg nicht - seine Freundin hatte Geburtstag - und sie hätten sich um 19.30 Uhr, bald nach der Abstimmung "vertschüsst", wie er berichtete.

oe24.TV: Es gibt viele Beobachter, die sagen es ist ein sehr stark türkises Programm. Wie viel Prozent dieses Regierungsprogramms sind denn wirklich Grün ihrer Meinung nach?

Kogler: "Ich tue mir da schwer mit dem Vermessen und weiß auch nicht ob das, dass Geschickteste ist. Ich glaube Sebastian Kurz und ich stimmen darüber ein, dass es gar nicht so darum geht, wer das gewonnen hat - gewinnen tut sicher Österreich. Ich finde diese Umwelt-Kapitel, auch in Verbindung mit Wirtschafts- und Steuersystemen, katapultieren Österreich von einem Nachzügler ganz weit nach vorne."

Kogler: CO2-Bepreisung kommt 2022

oe24.TV: Im Regierungsprogramm steht, dass eine Taskforce die CO2-Bepreisung bis 2022 ausarbeitet. Können Sie garantieren, dass die CO2-Steuer in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird?

Kogler: "Das kann ich deshalb nicht garantieren, weil ich nicht weiß, wie sich die ÖVP am Schluss verhalten wird. Ich gehe einmal von Pakttreue aus. Dann wird Folgendes passieren: Es wird 2022 schon eine Lösung geben, die eingeführt wird. Da scheint ein Missverständnis vorzuherrschen. Die Taskforce arbeitet ja nur die besten Modelle aus. Entweder es gibt eine große ökologische Steuerreform, oder so was Ähnliches wie in der Bundesrepublik, wo eben diese klimaschädlichen Emissionen, anders als über Steuern verteuert werden. Im übrigen wird woanders immer was billiger. Wir treffen uns da ja mit der ÖVP, dass es sogar insgesamt eine Entlastung geben wird. Das ist das tutto completto grüne ökologisch-soziale Programm, das sich hier heranpirscht."

"In der ersten Stufe der Steuerreform, die kommt ja - da stimme ich mit Sebastian Kurz überein - am 1.1.2021, also relativ rasch, wird es Ökologisierungs-Schritte geben, die große Handschrift haben. Wir machen was bei den Flugverkehrsabgaben. Die Autokäufe werden sich so verändern, dass die E-Autos und die CO2-armen Autos billiger werden - um einiges teurer werden die großen Stinker im Diesel-Bereich werden. Wir haben die Pendlerpauschale zum Umbauen, die wesentlich ökologischer wird. Das sind ja alles Öko-Steuern-Maßnahmen. Wenn wir den Lkw-Transit stärker aus Österreich abhalten wollen, dann braucht das auch ökologisch-steuerliche Maßnahmen."

oe24.TV: Bei einer Flüchtlingswelle hat sich die ÖVP einen koalitionsfreien Raum ausverhandelt. Wie kam es dazu?

Kogler: "Es ist kein koalitionsfreier Raum - da hätte ich mich heftig dagegen gestemmt - sondern ein Mechanismus zur Lösung von Krisen. Es würde nur zur Anwendung kommen, wenn es zu signifikant großen Abweichungen kommen würde. Sebastian Kurz sagt ja selber das wird es nie brauchen."

oe24.TV: Viele Experten sagen, sie hätten sich einen Staatssekretär ins Finanzministerium setzen müssen, weil dort einfach alles entschieden wird. Warum haben Sie das nicht gemacht?

Kogler: "Das halte ich in der Form für nicht notwendig. Ich habe das lange beobachtet und kenne mich da schon aus. Viele Staatssekretäre sind im Finanzministerium ohne Information abgehangen - Andreas Schieder war das beste Beispiel dafür, da haben wir von der Kollegin Maria Fekter regelmäßig mehr Informationen bekommen als der Staatssekretär. Zweitens haben wir im öffentlichen Dienst die Abteilung für Wirkungskontrolle. Drittens ist der öffentliche Dienst sowieso das Spiegelbild für diese ganze Angelegenheit. Viertens mache ich die Regierungskoordination ja selbst mit dem zukünftigen Finanzminister Blümel und da werden wir schon gut zu Rande kommen."