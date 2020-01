Meinl-Reisinger zeigt Solidarität mit Werner Kogler

'Werner Kogler, du auch hier?', schreibt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einem Facebook-Posting, das die Politikerin mit McDonalds-Tüte zeigt.

Wien. Nachdem der österreichische Vizekanzler beim Essen in einer Fast-Food-Kette abgelichtet wurde und ihm im Netz ob seiner ökosozialen Politik eine gewisse Doppelmoral unterstellt wurde, bekundigte NEOS-Politikerin Beate Meinl-Reisinger ihre Unterstützung in einem Facebook-Posting. "Werner Kogler, du auch da?", schrieb Meinl-Reisinger unter das Foto, dass sie mit McDonalds-Tüte in einer der Fast-Food-Filialen zeigt.

Wann genau der Schnappschuss von Werner Kogler entstand, ist nicht bekannt, allerdings hat dieses Bild ausgerechnet der Ex-Politiker und oe24.TV-Kommentator Gerald Grosz auf Instagram geteilt.