Natascha Kampusch äußert sich zu Neuwahlen

Die Ibiza-Tapes rund um den ehemaligen FPÖ-Chef HC Strache und ehemaligen FPÖ-Wien-Chef Gudenus wirbelten die heimische Innenpolitik kräftig durcheinander. Rücktritte und Neuwahlen waren die Folge. Und das alles kurz vor der EU-Wahl.

Das ganze Land spricht über die Vorkommnisse. Auf Twitter meldet sich die sonst zurückgezogene Autorin Natascha Kampusch zu Wort: "#Neuwahlen stellen eine große Herausforderung dar. Ich hoffe die Politik sorgt für die richtigen Parameter.#Oesterreich #Regierungskrise #ibizagate", schreibt sie auf Twitter.

#Neuwahlen stellen eine große Herausforderung dar.

Ich hoffe die Politik sorgt für die richtigen Parameter.#Oesterreich #Regierungskrise #ibizagate — Natascha Kampusch (@nkampusch) 18. Mai 2019

In der Nacht auf Dienstag starb die Formel-1-Legende Niki Lauda. Das hat Natascha Kampusch auch beschäftigt. Die 31-Jährige trauert: "Es ist so unwirklich,dass er nun tot sein soll. Mein herzliches Beileid an alle Hinterbliebenen", schreibt sie zum Tod der Rennsport-Legende.