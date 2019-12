Neue Liste: Strache-Fans sprengen FPÖ-Wien

Tschürtz: "Abspaltung ist kein Déjà-vu"

Die Abspaltung dreier bisheriger Wiener FPÖ-Mandatare sei für ihn "absolut" kein Déjà-vu im Vergleich zu jener des BZÖ von der FPÖ im Jahr 2005, sagte der burgenländische Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesobmann Johann Tschürtz am Donnerstag auf APA-Anfrage. Zur damaligen Situation gebe es einen "kompletten Unterschied", so Tschürtz: "Für mich ist das einmal eine Wiener Angelegenheit."

"Damals (2005, Anm.) ist die ganze Regierungsmannschaft zurückgetreten, da ist nur eine einzige Abgeordnete in der FPÖ über geblieben", meinte der Landeshauptmannstellvertreter. "Wir unterscheiden uns da wirklich von der Bundespolitik. Für mich gibt es da sicher null Auswirkungen fürs Burgenland."

Auf diesen Unterschied sei er stolz: "Bei uns gibt es so etwas nicht, bei uns gibt's eine Einigkeit, bei uns gibt es eine Politik, die wirklich herzeigbar ist. Ich möchte mich mit der Wiener Thematik gar nicht so auseinandersetzen - schauen wir, was kommt." Dass es in anderen Bundesländern nun eine ähnliche Entwicklung wie in Wien geben könnte, glaube er nicht.

Zu einem möglichen Parteiausschluss von Ex-FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache sagte Tschürtz: "Alles, was mit strafrechtlichen Vorwürfen zu tun hat, klären die Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaft. Alles, was damit zu tun hat, dass der Partei Schaden zugefügt wird, ist wieder ein anderes Kapitel. Das sind zwei Schienen. Und wenn der Partei Schaden zugefügt wird, dann werden die Wiener entscheiden: Ausschluss - ja oder nein. Und selbstverständlich werde ich natürlich die Entscheidung mittragen, ganz klar."