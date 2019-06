SPÖ: Krisensitzung über Rendis Zukunft

Die ÖSTERREICH-Story über den Aufstand innerhalb der SPÖ schlägt große Wellen. Spitzenvertreter der SPÖ haben sich bereits am Mittwoch zu einem Krisengespräch in Wien getroffen. Laut APA-Informationen ging es angesichts der schlechten Umfrageergebnisse für die Sozialdemokraten um die strategische Aufstellung und Ausrichtung der Partei vor der Nationalratswahl im September.

Neben Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sollen eine handverlesene Zahl an Spitzenrepräsentanten an dem Treffen teilgenommen haben. Ob es auch konkret um die Frage der Spitzenkandidatur ging, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Krisensitzung für 17 Uhr geplant

Am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr ist laut oe24-Informationen eine weitere Krisensitzung in SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße angesetzt. Daran werden neben Rendi-Wagner und Drozda alle SPÖ-Landeschefs teilnehmen. Wie oe24 erfuhr, wird Rendi-Wagner in dieser Sitzung einen "Offenbarungseid" der Landeschefs fordern. Die Landeschefs werden sich dann geschlossen hinter Rendi stellen. Im Anschluss ist eine gemeinsame Aussendung geplant.

Landeschefs wollen sich hinter Rendi stellen

Unter SPÖ-Funktionären wurden zuletzt zwei mögliche Varianten diskutiert: Augen zu und weiter durch mit Rendi-Wagner oder die Reißleine ziehen und wie 2008 vorgehen, als Werner Faymann dem damals amtierenden SPÖ-Chef und Bundeskanzler Alfred Gusenbauer wenige Monate vor der Nationalratswahl als Spitzenkandidat vorangestellt worden war. Faymann war damals Mitte Juni zum geschäftsführenden SPÖ-Chef und Anfang Juli zum Spitzenkandidaten bestellt worden. Die Nationalratswahl fand dann am 28. September statt. Hier wurde zuletzt Medienmanager Gerhard Zeiler als möglicher Spitzenkandidat genannt. Ex-Kanzler Franz Vranitzky hatte Zeiler ins Spiel gebracht. Die Landeschefs dürften sich heute bei der Krisensitzung aber geschlossen gegen einen Tausch der Spitzenkandidaten aussprechen.

Nach dem mageren Abschneiden bei der EU-Wahl und den alarmierenden Umfragedaten, die die SPÖ derzeit bei 20 bis 23 Prozent und mit großem Rückstand zur ÖVP sowie teilweise sogar hinter der FPÖ sehen, wird die Lage der Partei von führenden Funktionären als schlecht beurteilt. Alles sei deshalb offen, heißt es Partei-intern. Sollte es doch noch zu einem Wechsel an der Parteispitze kommen, was von Drozda am Donnerstag als "haltlose Spekulation" bezeichnet wurde, dann müsse es rasch in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Drozda schrieb Mail an Parteifunktionäre: "Gerüchte werden vom politischen Gegner bewusst platziert!"

Wie blank die Nerven in der SPÖ derzeit liegen, zeigt ein Mail, das Drozda an Parteifunktionäre geschickt hat: Die Gerüchte und Spekulationen um Gerhard Zeiler entbehren jeglicher Grundlage. " Erst gestern habe der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky Rendi-Wagner in einem persönlichen Gespräch Unterstützung zugesichert. Zuletzt war kolportiert worden, dass der Medienmanager zur Übernahme der Parteiführung bereit sei, sein Sprecher dementierte aber angebliche Gespräche darüber. Vranitzky hatte sich vor der Wahl von Christian Kern für Zeiler als Parteichef stark gemacht.

"Diese Gerüchte werden vom politischen Gegner bewusst platziert, um uns als Partei zu schaden und von den Ereignissen der letzten Woche abzulenken", schreibt Drozda. Und weiter: "Wir dürfen uns durch solche Zurufe von außen nicht irritieren lassen. Die bevorstehende Wahlauseinandersetzung wird eine sehr intensive werden. Umso wichtiger ist es, fokussiert auf den Herbst hinzuarbeiten und uns auf unsere Stärken zu konzentrieren."

Der Bundesgeschäftsführer hält auch ausdrücklich fest, dass Rendi-Wagner sowohl im Bundesparteipräsidium als auch im Bundesparteivorstand mit jeweils 100 Prozent zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl designiert worden ist.

Müssen Rendis Berater als Bauernopfer gehen?

Als Minimalvariante kursiert auch eine neue Struktur in der Bundesgeschäftsführung, mit einer wahlkampferprobten Person neben Drozda oder gleich ganz ohne den in der SPÖ nicht ganz umstrittenen Bundesgeschäftsführer. In der Parteizentrale bezeichnet man solche Informationen allerdings als vom politischen Gegner gestreute Gerüchte. Gut möglich, dass bei der Sitzung am Donnerstagnachmittag Rendis Berater als "Bauernopfer" gehen müssen. Unter anderem gab es hier zuletzt Kritik an der hohen Gage für den Ex-Faymann-Sprecher Neddy Bilalic. Er kassierte 24.000 Euro pro Monat. Offizielles Thema der heutigen Sitzung ist jedenfalls die Vorbereitung der Nationalratswahl.