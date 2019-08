Strache über Razzia: 'Ich war noch nackt, als Polizei kam'

Nach dem ersten Schock – am Dienstag um 6.30 Uhr marschierten Polizisten in Heinz-Christian Straches Haus auf und beschlagnahmten unter anderem sein Handy – versucht der gefallene Ex-FPÖ-Chef jetzt den Gegenschlag.

Im oe24.TV-Talk kündigt Strache nun an, dass er gegen die Hausdurchsuchung „ein Rechtsmittel einlegen“ werde. Gegen den einstigen FPÖ-Vizekanzler wird wegen mutmaßlicher Bestechung und Bestechlichkeit in der Causa Glücksspiel-Besetzung ermittelt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Indes droht Strache weiteres Ungemach aus Deutschland. Die Aufdecker des Ibiza-Skandal-Videos veröffentlichen nun ein Buch über die „Hintergründe des Strache-Skandals“.

Der 50-Jährige, der an einem Polit-Comeback bastelt, beteuerte auf oe24.TV seine Unschuld: „Ich bin entsetzt und fassungslos, was alles möglich ist. Das ist Willkür und ein Unrechtsakt. Da kriegt man Angst, was noch alles kommen kann.“ Man wolle ihn „politisch beschädigen, und zwar nachhaltig“, sagte er am Freitagnachmittag in der Kanzlei seines Anwalts Johann Pauer. Strache unterstellt damit der Justiz – in gewohnter FPÖ-Manier – offenbar Politjustiz.

Strache attackiert jetzt die Justiz wegen Razzia

Strache beschreibt die Razzia detailliert: „Ich war noch nackt, als die Polizei gekommen ist. Ich habe sie dann gebeten, noch etwas zu warten. Es war ein echter Schock, so etwas privat zu erleben.“

Er werde sich „wehren, weil ich mir das nicht gefallen lasse“. Wie bereits nach dem Auftauchen des Ibiza-Skandal-Videos mit ihm in der Hauptrolle, erklärte Strache auf oe24.TV, dass seine Frau und seine Kinder in dieser „größten Lebenskrise eine Stütze“ seien. Er berichtet, dass er „bessere und schlechtere Tage“ habe und sich „wie in einer Waschmaschine“ fühle – offenbar im Schleudergang.

Ibiza-Urlaub

Vor der Hausdurchsuchung hatten Strache, seine Frau Philippa und seine Kinder freilich erneut auf Ibiza Urlaub gemacht.

In den vergangenen Wochen hatte sich der Ex-FP-Boss zudem fast täglich auf seiner Facebook-Seite mit neuesten Theorien über die Entstehung des Ibiza-Videos geäußert und damit auch die FPÖ auf Trab gehalten.

Zu den Vorwürfen, er sei für einen Glücksspielkonzern unterwegs gewesen, sagt Strache: „Dass wir Monopole aufbrechen wollen, steht in unserem Parteiprogramm. Daraus einen Vorwurf zu machen, ist absurd.“

In den Ermittlungen geht es freilich auch darum, dass die FPÖ einen Vertrauensmann gegen angebliche Gesetzeszusagen in den Vorstand der Casinos gesetzt habe.