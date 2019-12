Susanne Raab wird erste Integrationsministerin

Die neue Bundesregierung schafft ein eigenes Integrationsministerium, das von der ÖVP besetzt wird.

Die Oberösterreicherin Susanne Raab, derzeitige Leiterin der Integrationssektion im Außenministerium soll neue Integrationsministerin werden. Das teilte die ÖVP am Montag in einer Aussendung mit.

Raab gilt aus ausgewiesene Integrationsexpertin und ist seit 2011 operativ in den verschiedensten Bereichen der Integration tätig. Sie war bei der Ausarbeitung des Islamgesetzes unter Sebastian Kurz ebenso mitverantwortlich, wie auch beim Burkaverbot oder der ersten umfassenden Integrationsinitiative „Integration durch Leistung“. Als neue Integrationsministerin soll Raab laut ÖVP die konsequente Linie im Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischen Islam fortsetzen sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Innenminister die Herausforderungen in der Migrationsfrage lösen.

„Mit Susanne Raab soll eine junge und sehr erfahrene Integrationsexpertin das neu geschaffene Integrationsministerium übernehmen. Sie verfügt über jahrelange Erfahrung im Integrationsbereich und hat schon bisher maßgeblich an wichtigen Gesetzen und Beschlüssen in der Migration und Integration mitgewirkt" so ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

