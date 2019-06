Tausende beteten in der Stadthalle für Sebastian Kurz

Dieses Video ist der absolute Hit auf Facebook und Twitter, die Zugriffszahlen auf YouTube gehen seit heute durch die Decke: Sebastian Kurz wurde am Sonntag bei einem religiösen Mega-Event in der ausverkauften Wiener Stadthalle gesegnet – rund 10.000 Menschen beteten mit erhobenen Armen für den Ex-Kanzler.

"Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast. Für das Herz."

„Vater, wir danken dir!“ Im Rahmen seiner Nichtwahlkampftour verschlug es Kurz zum Ökumene-Event „Awakening Austria“, wo der australische Missionar Ben Fitzgerald für ihn beten ließ: „Vater, wir danken dir so sehr für diesen Mann. Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast. Für das Herz.“

Gott um Schutz für Kurz gebeten

"Wir beten und wir danken dir, dass Gerechtigkeit in einer Nation eine Nation aufrichtet. Dass Sünde für alle furchtbar ist. Wir beten, dass du ihm gerechte Führung, riesige Weisheit und viel Schutz gibst.", heißt es in der Predigt weiter.

"Europa zurückzuerobern"

Fitzgerald, dem nach einer Drogenkarriere im Jahr 2002 Jesus begegnete, gehört der Bethel-Kirche an – deren Ziel: „Europa zurückzuerobern.“

Sebastian Kurz, der anfangs wie erstarrt wirkt, wird erst am Ende der Show etwas lockerer. Die Gemeinschaft will übrigens nicht nur jetzt für ihn beten, sondern auch in Zukunft.

Wer steckt hinter "Awakening Austria"?

"Wir wollen, dass die Welt die authentische Natur Gottes sieht. Wir wollen sehen, wie viele Christen befähigt, ausgerüstet und bereit sind!" - So steht es als Grundsatz von Awakening Austria auf der Website. Ben Fitzgerald ist der Director von Awakening Austria.

Festivals weltweit

Die Glaubensgemeinschaft veranstaltet Festivals auf der ganzen Welt, die dazu führen sollen, dass Menschen Jesus begegnen. Das Hauptziel sei es, noch mehr Menschen für Jesus zu gewinnen.

