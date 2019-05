Tausende streiken mit Greta fürs Klima

Mit Greta Thunberg hat alles begonnen. Seit 2018 demonstriert die 16-jährige Schwedin immer freitags während der Schulzeit für besseren Klimaschutz. Aus ihrer Aktion wurde eine weltweite Bewegung, die wöchentlich Tausende junge Leute – auch in Österreich – auf die Straße bringt. Am Freitag streikte die „Fridays for Future“-Erfinderin gemeinsam mit den Schülern in Wien und hielt am Heldenplatz eine Rede.

Thunberg reiste bereits am Sonntag per Zug an – zu Arnold Schwarzeneggers „R20“-Klimagipfel in der Hofburg. Dort erklärte die junge Aktivistin: „Wenn die Menschen ein größeres Bewusstsein für die Klimakrise hätten, würden sie mich nicht fragen, wieso ich jeden Freitag für das Klima streike, sondern sie würden mitmachen.“

Viele tausend Menschen sind gerade mit der äußerst radikalen Forderung am Heldenplatz, die Regierung möge ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten: Die Pariser Klimaziele #Fridays4Future pic.twitter.com/Z7C1gdjs7b — Helge Fahrnberger (@Helge) May 31, 2019