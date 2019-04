Weitere Terror-Spende an Identitäre?

Identitären-Sprecher Martin Sellner ging Freitagfrüh wegen einer Anfrage des deutschen Magazins Spiegel in die Offensive. Dieses fragte ihn, ob die rechtsextreme Gruppe eine weitere Spende in Höhe von 3.740 Euro vom Christchurch-Terroristen erhalten habe. Er könne diese Spende „nicht verifizieren“, so Sellner.

Neonazi Tarrant hatte 2018 1.500 Euro an Sellner gespendet. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt deswegen wegen des Verdachts einer terroristischen Vereinigung. Von ÖSTERREICH auf diese mutmaßliche neue Spende angesprochen, sagt die Staatsanwaltschaft, dass sie „keine Kenntnisse davon“ habe.

Gesichert sind derzeit die 1.500-Euro-Überweisung an Sellner und zwei Spenden an französische Identitären.

Eine vierte Zahlung an eine „identitäre Gruppe“ ist ebenfalls ausgeforscht, konnte aber noch nicht eindeutig zugeordnet werden. Mehrere internationale Geheimdienste überprüfen, ob es sich dabei um ein ausländisches Konto der Austro-Identitären, etwa in Ungarn, Polen oder den USA, handelt.

Strache-Vertrauter spöttelt: "Sektierer"

Ex-Blauer Mölzer rechnet mit Identitären ab.

Es ist nicht ohne Ironie, dass just Andreas Mölzer – einst für seine Sager von „Umvolkung“ und für Allianzen mit Rechtsaußenparteien bekannt – nun in seinem Blog mit den Identitären abrechnet. Der Herausgeber der weit rechts stehenden Postille Zur Zeit nennt die Gruppierung „Sektierer“ und wendet sich direkt an die Welt der Burschenschaften: „Deutlich wurde dabei auch, dass der ohnedies recht kleine Führungskader dieser Identitären keineswegs aus dem Kreise der traditionellen akademischen Korporationen, also der Burschenschaften, kommt, sondern vielmehr aus Leuten besteht, die sich davon distanzieren, selbst ausgetreten sind oder ausgeschlossen wurden“.

Damit versucht Mölzer sichtlich, den Unmut der Korporationen gegen die FP klein zu halten.

