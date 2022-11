Bürgermeister tobt: "Asylangriff auf Spittal"

Der Bürgermeister von Spittal wehrt sich gegen die Unterbringung von Flüchtlingen.

Unter dem Titel „Asyl-Angriff auf Spittal an der Drau" hat Bürgermeister Gerhard Köfer heute kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen. Der Politiker vom Team Kärnten will die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Schuhfabrik unbedingt verhindern.

Konkret sollen im Gabor-Areal in der Villacher Straße 200 Asylwerber untergebracht werden. Hans Peter Haselsteiner soll der zuständigen Bundesbetreuungsagentur (BBU) das Angebot gemacht haben, gestern Abend wurde dann Bürgermeister Köfer informiert.

Weitere Infos folgen