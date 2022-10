Bürgermeister: ''Überlegen eine Klage gegen den Bund''

Schon 42 Acht-Mann-Zelte in vier Ländern, trotz heftiger Kritik sollen noch weitere folgen. Feldkirchs Bürgermeister Matt sieht "Mieses Zeichen".

ÖSTERREICH: Warum sind Sie gegen den Aufbau der Zelte in Ihrer Gemeinde?

Wolfgang matt: Es ist eine unmenschliche Art der Unterbringung in einem reichen Land wie Österreich. Zelte um diese Jahreszeit sind für mich unverantwortlich und ein mieses Zeichen. Das Aufstellen verstößt auch gegen das Baurecht.

ÖSTERREICH: Wie wurden Sie über den Aufbau der 8-Mann-Zelte informiert?

Matt: Gar nicht. Mit uns hat niemand gesprochen. Ich musste es aus den Medien erfahren, genauso wie der zuständige Landesrat.

ÖSTERREICH: Wie wollen Sie die Zelte loswerden?

Matt: Wir sollten darüber reden, die Menschen würdig unterzubringen. So geht es ganz bestimmt nicht. Auch eine Klage gegen den Bund werden wir uns anschauen. In erster Linie geht es uns allerdings um eine konstruktive Lösung. (rej)