Heftiger Schlagabtausch zwischen Nehammer und Wolf in der Zib2

Der Kanzler war am Abend zu Gast in der ZiB2 bei Armin Wolf.

Nachdem sämtliche Wirtschaftsexperten - aller Couleur - die schwarz-grüne Regierung vor den Folgen der anhaltend hohen Teuerung in Österreich gewarnt haben, haben Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler gestern ein neues Paket gegen die Inflation präsentiert.

Am Abend rechtfertigte Nehammer das Vorgehen der Regierung dann auch in der ZiB2. Dabei entwickelte sich rasch ein harter Schlagabtausch zwischen dem Kanzler und ORF-Moderator Armin Wolf.

"Ansonsten können Sie mit sich selbst sprechen"

Als ihn der ZiB2-Anchor wiederholt unterbricht, setzt Nehammer entgegen: „Wenn Sie gestatten, darf ich es ausführen? Dann kann ich es auch erklären. Ansonsten können Sie mit sich selbst sprechen, aber ich halte das nicht für effizient und auch für die Zuschauer nicht besonders informativ" Wolf konterte daraufhin: „Herr Nehammer, es wäre aber praktisch, wenn Sie meine Fragen beantworten.“

In der Folge arbeiten die beiden die Punkte des Pakets herunter. Der Kanzler wiederholt dabei, dass es „keine Ausreden“ mehr gebe, und die Energie die „Wurzel allen Übels“ sei. Mit den Maßnahmen wolle man einen „Dominoeffekt auslösen“. Er könne versprechen, "alles zu tun, die Wirtschaft zu entlasten, damit Wirtschaftswachstum möglich ist und Arbeitslosigkeit verhindert wird". "Das ist das, was ich als Bundeskanzler versprechen kann, alles andere ist unseriös", so Nehammer.

"Das ist eine direkte Wertung gegen mich"

Wolf stellt dann die Frage, ob die ÖVP Kickl nach der nächsten Nationalratswahl zum Kanzler machen wird. „Ist das denkbar oder schließen Sie es aus?“ Nehammer versucht der Frage zunächst auszuweichen „Was können wir für Was wäre wenn-Spiele noch spielen?“. Die Frage des ORF-Moderators sei spekulativ: „Ich sage, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht wir zwei im Nachrichtenstudio.“

Darauf kontert Wolf: „Herr Bundeskanzler, entschuldigen Sie, aber es ist ein bisschen billig, würde ich sagen. Weil erstens haben wir jetzt 15 Minuten über ein bisschen, ein bisschen…“ Hier unterbricht der Kanzler: „Das ist eine direkte Wertung gegen mich. Sie meinen, dass meine Antwort billig sei." Wolf probiert es noch einmal und fragt, ob die ÖVP Kickl zum Kanzler machen könnte. „Ich halte diese Frage für vermessen“, so Nehammer. „Wir haben noch über 16 Monate Bundesregierung, die Legislaturperiode geht bis Ende September 2024.