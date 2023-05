× ÖH-Wahlkampf: Grüne Studenten verschenken Vibratoren

Am letzten Tag der ÖH-Wahl 2023 sorgten die Grünen-Studienvertreter GRAS (kurz für Grüne & Alternative Student_innen) mit ihrer Verteilaktion für Aufsehen.

Wien. Heute war der letzte Tag der ÖH-Wahl und die Studienvertreter legten sich zum Wahlfinish noch einmal richtig ins Zeug. Eine Verteilaktion sorgte dabei für das größte Aufsehen: Die Grünen-Studienvertreter GRAS, kurz für Grüne & Alternative Student_innen rund um Spitzenkandidatin Sarah Rossmann verteilten Vibratoren. Mit der Aktion vor der Hauptuni wollten Gras auf die sogenannte Orgasm-Gap (beschreibt, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen im Vergleich zu Männern viel seltener zum Höhepunkt kommen) zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen und ein Zeichen für eine Aufklärung und Enttabuisierung der Sexualität von Frauen setzen. 340 Vibratoren wurden verteilt. Das "Satisfyer"-Modell kostet immerhin 34,99 .

© Facebook/GRAS - Grüne & Alternative Student_innen ×

Komm mit uns zur Wahl✨????

Vibratoren + Wählen gehen heute vor dem Hauptgebäude der Uni Wien????#sovielgrasmusssein #oehwahl23 — GRAS Wien ???? (@GRASwien) May 10, 2023

"Muschicraft"-Bier, CBD, Fahrrad-Reparatur

Außerdem verteilten die GRAS-Studienvertreter Sackerl mit CBD-Cannabis unter dem Motto "So viel GRAS muss sein" und Bier der Marke "Muschicraft". Vor der Hauptuniversität bauten die Grünen-Studierenden eine Fahrrad-Reparatur-Station auf.

Wahllokale geschlossen

An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gingen am Donnerstagnachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwoch Abend hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Bundesweit kämpfen neun Fraktionen um die 55 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die Wahlbeteiligung lag bei der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten letzten ÖH-Wahl 2021 erst am Ende bei knapp 16 Prozent, in "normalen" Jahren schritten davor rund ein Viertel der Wahlberechtigten zur Urne. Die letzten Wahllokale haben um 17.00 Uhr geschlossen, ein Endergebnis soll in der Nacht auf Freitag vorliegen.