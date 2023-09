Unfassbar: Jetzt kommt sogar vierter Kurz-Film

Über Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll es bald drei Filme kommen. Jetzt wurde bekannt, dass noch ein vierter Film geplant sein soll - eine Komödie.

Es werden immer mehr. Sebastian Kurz ist derzeit in aller Munde und in allen Kinos. Ein kurzer Rückblick: Bereits vor einigen Monaten wurde der Film "Projekt Ballhausplatz" von Kurt Langbein über Ex-Kanzler Sebastian Kurz angekündigt. Dieser startet heute offiziell in den Kinos. Kurz vor dessen Premiere machte jedoch plötzlich die Meldung die Runde, ein zweiter Kurz-Film stehe in den Startlöchern. Und tatsächlich überraschte Regisseur Sasha Köllnreitner mit seinem Film "Kurz - Der Film" die österreichische Medienbranche. Während Langbeins Film die Zeit von Kurz eher kritisch beleuchtet, zeichnet der Köllnreitner-Streifen ein eher positiveres Bild des Ex-Kanzlers.

Dann der dritte Hammer: Nach der Premiere von "Kurz - Der Film" und vor der Premiere von "Projekt Ballhausplatz" berichtete die FAZ von einem dritten Kurz-Film, der noch diese Woche anlaufen soll - allerdings nicht im Kino, sondern lediglich auf der Streaming-Plattform "Vimeo". Der Film des kroatischen Regisseurs Jakov Sedlar läuft unter dem Namen "Sebastian Kurz - the truth" (dt. "Die Wahrheit"). Das Drehbuch für den Film lieferte Journalistin und Kurz-Biografin Judith Grohmann. Für diesen Film stand Kurz - im Gegensatz zu "Projekt Ballhausplatz" - auch für Interviews zur Verfügung, wie der "Kurier" berichtet. Wenig verwunderlich, immerhin schrieb die Drehbuch-Autorin auch eine eher schmeichelhafte Biografie über den Ex-Kanzler.

Kurz. Der Stoff aus dem die Filme sind.... Offenbar dürfen wir uns auf einen vierten Kurz-Film freuen - ebenfalls finanziert vom #ÖFI ⁦@sebastiankurz⁩ pic.twitter.com/brkz7TVtuU — Daniel Kapp (@DanielKapp) September 21, 2023

Und als seien drei Dokus noch nicht genug, wurde nun eine Komödie mit dem Titel "Ganz kurz Kanzler" beim Österreichischen Filminstitut eingereicht. PR-Berater und Kommunikationsexperte Daniel Kapp kommentiert via X: „Kurz. Der Stoff aus dem die Filme sind.... Offenbar dürfen wir uns auf einen vierten Kurz-Film freuen - ebenfalls (auch Langbeins Film wurde vom ÖIF gefördert, Red.) finanziert vom ÖIF."

Aus einem von Kapp angefügten Screenshot geht hervor, um was es in der Komödie "Ganz kurz Kanzler" gehen soll: „Der alleinerziehende Karli hat keinen Job, keine Perspektiven und große Ähnlichkeit mit dem österreichischen Bundeskanzler. Als ihm das Wasser bis zum Hals steht, fasst er gemeinsam mit zwei Leidensgenossinnen einen waghalsigen Plan: Wer nur Politik für die Reichen macht, der wird halt ausgetauscht." Ebenso wird in dem Förderantrag Sarah Wassermaier als Drehbuchautorin genannt.

Das sagt Sarah Wassermaier

Gegenüber dem "Standard" erzählt Sarah Wassermaier: "In unserem Film geht es nicht wirklich um Kurz, wir haben zwar das Wortspiel im Titel verwendet, aber es soll ein Film werden, in dem es allgemein um das politische System geht." Zudem sei das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium. Derzeit soll es weder einen Regisseur noch ein Drehbuch geben.