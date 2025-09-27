Aktuelle Umfrage: Ganze (!) Regierung im Minus

Kein einziger Minister im Polit-Barometer mit positivem Saldo, Babler Schlusslicht

Das gab es noch nie: Im aktuellen Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft haben erstmals alle (!) Minister der österreichischen Regierung einen negativen Saldo aus positiver und negativer Bewertung.

Marterbauer Erster, Babler & Meinl hinten

Vergleichsweise am besten weg kommt noch der Finanzminister Markus Marterbauer, den 26% positiv und 29% negativ bewerten, was einem Saldo von -3% entspricht.

Überraschung auf Platz 2. Dahinter liegt überraschend Justizministerin Anna Sporrer mit einem Saldo von -6. Ebenfalls noch im vorderen Drittel sind Infrastrukturminister Peter Hanke und Frauenministerin Eva Maria Holzleitner (beide Saldo -9) sowie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Sozialministerin Schumann und Landwirtschaftdminister Totschnig (alle Saldo -12).

Babler am letzten Platz. Absolutes Schlusslicht ist SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, den bereits fast jeder Zweite (47%) negativ bewertet. Nur 14% haben einen positiven Eindruck von Babler. Daraus ergibt sich ein Negativ-Saldo von -33.

Meinl auch schlecht. Kaum besser liegt die NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger: 43% bewerten sie negativ, 18% positiv, ergibt einen Saldo von -25.

Bundeskanzler Christian Stocker liegt immerhin im Mittelfeld. Mit einer Positiv-Bewertung von 22% hat er zumindest den zweitbesten Positivwert nact Marterbauer. Da der Bundeskanzler aber von 38% negativ gesehen wird, landet er nur bei einem Saldo von -16.