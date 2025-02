Ampel: "Gespräche werden Samstag fortgesetzt" - VdB kündigt Statement an

Das teilten ÖVP, SPÖ und NEOS in einer Aussendung mit: Die Gespräche werden am Samstag fortgesetzt - um 13 Uhr wird sich VdB.

In einer Aussendung ließen die drei Ampel-Parteien wissen: "Nach intensiven Gesprächen in den letzten Tagen und Nächten werden ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Christian Stocker, SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger morgen ihre Gespräche fortsetzen. Danach wird der Bundespräsident um 13:00 Uhr über den aktuellen Stand der Gespräche informiert. Im Anschluss sind Pressestatements geplant."

NEOS kommen dazu

Bei den Regierungsverhandlungen sind am Freitag Versuche unternommen worden, die NEOS in eine Dreier-Koalition zu bewegen. Die diesbezüglichen Gespräche mit ÖVP und SPÖ liefen seit dem Vormittag, am Abend hat man dann die Öffentlichkeit informiert: Am Samstag geht es weiter, teilten die drei Parteien mit.

Budget-Fragen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird indes langsam ungeduldig. In einer Aussendung vom Nachmittag mahnt das Staatsoberhaupt Kompromissfähigkeit ein. Eigentlich war gestern schon erwartet worden, dass die Spitzen von ÖVP und SPÖ in der Hofburg vorstellig werden, nachdem man sich in Sachen Budget geeinigt hatte.

Pinke Beratungen

Nach der Entscheidung, es noch einmal mit den NEOS zu versuchen, verzögert sich nun aber alles weiter. Schon der Parteivorstand der NEOS dürfte länger gedauert haben als geplant. Nämliches gilt nun für die Dreier-Gespräche, die als eher zäh beschrieben werden.