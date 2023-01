Wird Danso bald Österreichs teuerster Kicker?

Bahnt sich noch in diesem Winter ein Mega-Transfer für Österreichs Teamspieler Kevin Danso an? Laut französischen Medien soll Newcastle United Interesse am Lens-Legionär haben.

Das wäre ein echter Hammer. Kevin Danso könnte in den nächsten Wochen aus der französischen Ligue 1 in die Premier League wechseln. Englands Tabellendritter, Newcastle, soll sich um die Dienste des 24-jährigen Innenverteidigers bemühen. In seiner zweiten Saison bei RC Lens spielt Danso groß auf und das könnte sich bald bezahlt machen. Mit den 'Magpies' klopft das britische Überraschungsteam der Saison an. Nach der umstrittenen Übernahme von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman wurde innerhalb eines Jahres aus einem Abstiegs-Kandidaten ein Spitzenteam, das um die Champions-League-Plätze mitkämpft.

Doch anstatt sich mit dem Wüsten-Geld die absoluten Superstars zu kaufen, bauen die Besitzer und Coach Eddie Howe eine schlagkräftige Truppe auf, die hungrig auf Erfolge ist. Hier soll Danso nächste wichtige Baustein der Erfolgsgeschichte werden. Und dafür sollen die Nord-Engländer bereit sein tief in die Tasche zu greifen. Der Vertrag des ÖFB-Legionärs in Frankreich läuft noch bis 2026, sein Klub könnte aber bei einem Angebot zwischen 35 und 40 Millionen schwach werden und den Schlüsselspieler ziehen lassen.

Neues Glück im dritten Anlauf

Danso hat in seiner Karriere trotz junger Jahre schon einige Stationen hinter sich gebracht. Ausgebildet wurde er in England, spielte in der Jugend des FC Reading und Milton Keynes Dons. 2014 zog es ihn in die Talente-Schmiede des FC Augsburg, wo er bereits 2016 sein Debüt als Profi feiern durfte. Nach einem guten Start inklusive Nationalteam-Debüt 2017, musste er auch die Kehrseite des Fußballs kennen lernen. Er bekam in Augsburg immer weniger Spielzeit, wollte sich per Leihe zurückkämpfen. Ralph Hasenhüttl holte seinen Landsmann zu Southampton, doch auch dort gab es wenig Einsatzminuten für den 190cm-Hühnen.

Erneut versuchte er sein Glück in Deutschland. Bei Fortuna Düsseldorf fand er zurück in die Spur, konnte sich wieder Rampenlicht spielen. RC Lens wurde auf ihn aufmerksam und verpflichtete den elffachen Teamspieler. Jetzt winkt Danso der dritte Anlauf im Mutterland des Fußballs.

Österreichs Rekord-Transfer

Geht der Deal um die kolportierte Ablösesumme durch würde sich Danso auch automatisch zum teuersten österreichischen Kicker der Geschichte machen. Derzeit hält Marko Arnautovic den ersten und zweiten Platz, diese Bestmarken würden aber pulverisiert werden.

Teuerste Transfers von ÖFB-Profis

Marko Arnautovic (West Ham zu Shanghai SIPG) 25 Mio. €

Marko Arnautovic (Stoke City zu West Ham) 22,3 Mio. €

Valentino Lazaro (Hertha BSC zu Inter Mailand) 22 Mio. €

Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg zu Leeds United) 20 Mio. €

Kevin Wimmer (Tottenham zu Stoke City) 19,5 Mio. €

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart zu Wolverhampton) 18 Mio. €

Aleksandar Dragovic (Dynamo Kiew zu Bayer Leverkusen) 18 Mio. €

Marcel Sabitzer (RB Leipzig zu Bayern München) 15 Mio. €