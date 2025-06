Armin Wolf spricht über Gewesslers Kampf gegen E-Mopeds

Als Verkehrsministerin wollte Leonore Gewessler durchsetzen, dass E-Mopeds auf die Straße statt den Radweg gehören. Sie scheiterte daran. Jetzt versucht es die Ampel-Regierung.

ZIB2-Anchor Armin Wolf moderierte einen Beitrag über verängstigte Radfahrer im ORF wie folgt an: "Schon Ex-Verkehrsministerin Leonore Gewessler wollte prüfen, ob die E-Mopeds auf Straßen statt Radwege gehören." Der Plan, an dem die Grüne scheiterte, will jetzt das Verkehrsministerium umsetzen.

"Ich traue mich nicht mehr Rad zu fahren"

Jetzt ist das Verkehrsministerium nicht mehr in grüner, sondern in roter Hand - und ein Plan, wie E-Mopeds auf Straßen statt Radwege kommen, wird geprüft. Ehemalige Radfahrer berichten in der ZIB2: "Ich traue mich nicht mehr Rad zu fahren." Eine Fußgängerin stellt klar: "E-Mopeds gehören auf die Straße!" Die Regierung arbeitet daran, aber eine Neu-Regelung brauche noch etwas Zeit.