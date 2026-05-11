Asylwerber am Flughafen für ein halbes Jahr in Container-Haft

Beim Flughafen Schwechat wurden Container für die künftigen Grenzverfahren aufgestellt. Ab 12. Juni gilt der neue EU-Asylpakt. So sieht das Grenzterminal in Schwechat aus.

Beim Gelände der Flüchtlings-Bundesbetreuungseinrichtung Schwechat direkt hinter dem Flughafen Wien stehen jetzt mehrere zusätzliche Container. Aktuell sind sie unbewohnt, doch ab 12. Juni dürfte sich das ändern. Ab dann gilt der der neue EU-Asylpakt, der irregulären Migranten den Zugang zum Asylverfahren in Österreich erschwert.

Polizei bewacht die Container

Die Polizei bewacht die Container, in denen bis zu 40 Flüchtlinge untergebracht werden. Diese Flüchtlinge - die per Flugzeug nach Österreich kamen und hier Asyl erbeten haben - haben kein Recht, die Anlage zu verlassen. Sie müssen ihr Verfahrensende abwarten. Das kann rund ein halbes Jahr lang dauern. Auch Kinder können festgehalten werden.

Bundesbetreuungsstelle für Flüchtlinge in Schwechat: Hier kommen Asylwerber ab 12. Juni in Container-Haft. © APA/MAX SLOVENCIK

Das Container-Provisorium steht jetzt da, weil das angekündigte neue Grenzterminal noch nicht fertig ist. Laut Standard-Bericht soll das geplante Grenzterminal nicht rechtzeitig fertig sein. Erst "Mitte nächsten Jahres", wird das Innenministerium zitiert.

Flughafen Wien "wichtigste Schengen-Außengrenze Österreichs"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte zum Grenzterminal, das ursprünglich schon im Juni fertig hätte sein sollen: Ein "dichter, funktionierender EU-Außengrenzschutz" sei ein "wesentlicher Baustein". Einen Grenzterminal wird es nur auf dem Flughafen Wien geben. Dort werden demnach auch die Verfahren jener Asylsuchenden abgewickelt, die über Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz oder Klagenfurt einreisen. Karner sprach von einer "Bündelung".

Grenzterminal am Flughafen Wien: Inbetriebnahme ab Sommer geplant. © APA/ROLAND SCHLAGER

500 Asylanträge jedes Jahr am Flughafen

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bezeichnete den Flughafen Wien als "wichtigste Schengen-Außengrenze Österreichs". Er verwies auf etwa zehn Millionen Ein- und Ausreisen pro Jahr. Auf dem Airport in Schwechat würden jährlich rund 500 Asylanträge gestellt. Personen im Grenzverfahren dürfen nicht in das Bundesgebiet einreisen und "können bis zu 24 Wochen, in Ausnahmefällen bis zu 26 Wochen, im Transitbereich im neuen Grenzterminal angehalten werden".

Stacheldraht und strenge Kontrollen beim Grenzterminal am Flughafen Wien. © APA/ROLAND SCHLAGER

Der Flughafen Wien sei ein "Bollwerk der Sicherheit", sagte Vorstandsdirektor Günther Ofner bei einer Präsentation des Grenzterminals im Frühjahr. Der Airport investiere 7,5 Millionen Euro in den Umbau des Objekts 988 zum Grenzterminal, vier Millionen kämen von der EU. Seit Oktober laufe bereits das Entry-Exit-System (EES), mit dem Reisende aus Drittstaaten, die einen Kurzaufenthalt (bis zu 90 Tage) im Schengen-Raum beabsichtigen, bei der Ein- und Ausreise an der Außengrenze erfasst werden.