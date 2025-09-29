Beamten-Verhandlungen gehen in entscheidende Phase

Angebot der Regierung könnte vorgelegt werden

Zwei Wochen nach einem ersten Abtasten treffen am Dienstag Regierung und Gewerkschaft zur ersten echten Verhandlungsrunde über die Gehälter im öffentlichen Dienst zusammen.

Die Koalition ist bestrebt, aus Budgetgründen den für 2026 gesetzlich schon verankerten Abschluss von 0,3 Prozentpunkten über der Inflation noch einmal aufzuschnüren. Die zuständigen Gewerkschaften erklärten sich dazu gesprächsbereit, sollte auf die eingepreiste Nulllohnrunde 2027/2028 verzichtet werden.

Erwartet wird, dass bei der Runde am Dienstag erstmals Zahlen auf den Tisch gelegt werden, also ein Angebot der Regierung, die von Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) angeführt wird, und allenfalls eine Forderung der beiden anwesenden Gewerkschaften GÖD und younion. Ein Abschluss schon bei diesem Austausch gilt als nicht sehr wahrscheinlich. Angepeilt wird jedenfalls eine Regelung, die die Gehaltsanpassung für die drei kommenden Jahre abdeckt.