Dorthin geht die erste Auslandsreise der neuen Europaministerin

Europaministerin Claudia Plakolm (ÖVP) unternimmt am Donnerstag ihre erste bilaterale Auslandsreise.

In Prag wird sie am Vormittag ihren tschechischen Amtskollegen Martin Dvořák treffen. "Die Tschechische Republik und Österreich pflegen enge, freundschaftliche Beziehungen. Wir sind Nachbarn, Partner und Freunde im Herzen Europas", betonte Plakolm im Vorfeld des Besuchs. Sie selbst stammt aus dem oberösterreichischen Mühlviertel, das an Tschechien grenzt.

Plakolm hatte am Dienstag erstmals am Treffen der EU-Europaminister in Brüssel teilgenommen. Dort schloss sie sich einer von Tschechien gestarteten Initiative zur Rettung des US-Auslandssenders Radio Free Europe/Radio Liberty an. Nachdem US-Präsident Donald Trump dem in Prag ansässigen Sender den Geldhahn zugedreht hat, soll die EU als Financier einspringen, forderten Österreich, Tschechien und sechs weitere Mitgliedsstaaten.

Die neue Europaministerin will die Beziehungen zu den österreichischen Nachbarländern, konkret jenen der "Central 5", stärken. Die informelle Kooperation von Österreich, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien wurde im Jahr 2020 vom damaligen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ins Leben gerufen.