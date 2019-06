Die Freiheitlichen hatten jahrelang viel in die Facebook-Seite ihres damaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache investiert. Mit 800.000 „Fans“ wurde die Seite zu einer echten Macht, mit der die Blauen – jenseits etablierter Medien mit Gegencheck-Möglichkeiten – auch Stimmungen machen konnten.

Das weiß auch Strache, der die einstige Facebook-Seite des offiziellen Strache – so die Auskunft mehrerer Blauer – nun unter Kontrolle habe.

Administratoren draußen

Bislang bespielten auch offizielle FPÖ-Administratoren seine Facebook-Seite. Auch seine Frau Philippa Strache war teils für seinen Social-Media-Auftritt verantwortlich. Den blauen Administratoren soll Strache nun den Zugriff gekappt haben.

Er sei nun „alleine“ für die Inhalte verantwortlich, heißt es aus FP-Kreisen.

Damit hat der Ex-FP-Chef, der wegen seiner Aussagen im Ibiza-Video bekanntlich zurücktreten musste, ziemlich viele (alte), neue Macht in den Social Media. Der Ex-Vizekanzler überlegt jedenfalls weiter, das EU-Mandat anzunehmen, das ihm Vorzugsstimmen ermöglicht hatten. In diesem Fall – so die Einigung mit der FPÖ – würde er seine Parteimitgliedschaft vorerst ruhend stellen. Über Facebook könnte er freilich weiter ­Politik machen.

Isabelle Daniel