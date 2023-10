Edelfan Nehammer: Kanzler drückt ÖFB-Team die Daumen

Das wichtige EM-Qualifikationsspiel des Fußball-Nationalteams gegen Belgien ließ sich am Freitagabend auch der Kanzler nicht entgehen.

Tausende rot-weiß-rote Fans pilgerten am Freitag ins Wiener Ernst-Happel-Stadion, um Österreich beim EM-Quali-Schlager gegen Belgien anzufeuern. Das Duell mit den "Roten Teufeln" lockte auch zahlreiche VIPs in das Oval, so tummelte sich auf der Tribüne auch allerlei Polit-Prominenz.

© GEPA Kanzler Nehammer, Vizekanzler Kogler und Stadtradt Hacker (v.l.) ×

Neben Wiens Sport-Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) sowie Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) drückten auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) dem ÖFB-Team die Daumen.

© BKA Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner im Happel-Stadion ×

Vor Spielbeginn besichtigte der Kanzler zudem die Einsatzzentrale im Stadion und tauschte sich mit Einsatzkräften persönlich aus.