ÖFB-Nationalmannschaft ist Team des Jahres

Den NIKI für die Österreichs beste Mannschaft erhielt unser Fußball-Nationalteam – 24 Stunden vor dem EM-Quali-Kracher gegen Belgien eine zusätzliche Motivation für das Team von Ralf Rangnick.

Mit 761 Punkten (70 Mal Platz 1) verwiesen die in der EM-Qualifikation bislang ungeschlagenen Alaba, & Co. das Red Bull Racing Formel-1-Team auf den zweiten Platz (683 Punkte / 64 Mal Platz 1). Platz drei mit 539 Zählern und 38 Nennungen auf Rang 1 brachte das Wahlergebnis für das Synchronschwimmduo Anna-Maria und Eirini Marina Alexandri. Für die ÖFB-Herren war es die fünfte Auszeichnung in der Geschichte - 2015, 1997, 1979 und 1978 als erstes Team des Jahres überhaupt. Im Trophäenschrank des ÖFB stehen jedoch noch mehr NIKIs – 2017 waren die ÖFB-Frauen erfolgreich, zehn Jahre zuvor die U20-Nationalmannschaft.

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und Sporthilfe-Chef Gernot Uhlir hatten sich mit der Trophäe ins ÖFB-Quartier Kempinski in der Wiener Innenstadt begeben. Dort übernahm Marcel Sabitzer den NIKI – die Bilder flimmerten dank Live-Schaltung über die Vidiwall in der Stadthalle. Rangnick wollte übrigens nicht ins Rampenlicht treten. Er meinte, die Auszeichnung gehöre seinen Spielern. Die ebenfalls Nominierten Red Bull Racing (Formel 1) und die Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini Marina Alexandri gingen leer aus.