× Arnautovic vor Rückkehr bei Inter

Marko Arnautovic schuftet bei Inter Mailand für sein Comeback. Der ÖFB-Rekordmann laboriert an einer schweren Oberschenkelverletzung. Jetzt steht der Plan für seine Rückkehr im Inter-Dress. Geht es sich für das ÖFB-Highlight gegen Deutschland am 21. November in Wien aus?

Heute ist Arnautovic gemeinsam mit seinen ÖFB-Kumpels David Alaba (Adduktoren) und Stefan Posch (ebenfalls Oberschenkel) beim Hit gegen Belgien (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) als Edelfan auf der Tribüne angekündigt. Das Star-Trio fiebert mit 45.000 Fans im ausverkauften Happel-Oval dem Showdown gegen die "Roten Teufel" entgegen. Mit einem Sieg hat das Team das Ticket für die EM in Deutschland kommendes Jahr fix in der Tasche. Arnies Comeback wird früher erwartet Am Samstag soll Arnie schon zurück nach Mailand reisen. Denn dort steht der Comeback-Plan beim Spitzenklub der italienischen Serie A fest. Wie italienische Medien u.a. die gut informierte Corriere delo Sport vermelden, gibt es gute Nachrichten bezüglich Arnies Genesungsfortschritte. Der 34-Jährige soll früher zurückkommen als erwartet. Inter-Trainer Filippo Inzaghi hofft, Arnautovic schon im Hit gegen AS Roma am 29. Oktober zur Verfügung zu haben - ein ambitionierter Zeitplan. Wahrscheinlicher ist hingegen der 4. November gegen Atalanta. Aller spätestens im Hit gegen Juventus am 26. November soll der Torjäger aber wieder fit sein. Arnautovic zog sich am 24. September im Liga-Spiel gegen Empoli eine böse Muskelzerrung im Oberschenkel zu ebenso wie Bologna-Legionär Stefan Posch. Auch David Alaba vor der Rückkehr Das sind auch gute Nachrichten für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der möglicherweise zum Finale des Länderspieljahres gegen Deutschland am 21. November in Wien wieder auf seine Superstars setzen kann. © Getty × Auch David Alabas Comeback steht unmittelbar bevor. Der Real-Madrid-Abwehrchef trainiert bereits im Dress der Königlichen. Heute schieben die ÖFB-Stars in Wien eine kurze Reha-Einheit ein - die beste "Medizin" ist wohl ein Sieg gegen Belgien.