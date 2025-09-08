Eintrittsgebühr für Tagestouristen? Wien prüft "Modell Venedig"

Auch Wien muss sparen und überlegt jetzt eine Pauschale für Tagestouristen.

Alleine für heuer wurde für Wien Anfang des Jahres eine Neuverschuldung von 3,8 Milliarden Euro prognostiziert. Um entgegenzuwirken, muss die Stadt nun den Rotstift ansetzen bzw. neue Geldquellen schaffen. Unter anderem wurde bereits das "Öffi"-Ticket empfindlich teuer. Nun prüft man laut einem Bericht des "Standard" auch noch, Tagestouristen zur Kasse zu bitten.

Ein Sprecher der mitregierenden Wiener NEOS erklärt: "Wir prüfen die Möglichkeiten, eine Tourismuspauschale bei Bus- und Kreuzfahrttouristen einzuheben". Im Fokus stünden dabei Tagestouristen. Weitere Details gab es vorerst allerdings noch nicht.

Als Vorbild könnte etwa das "Modell Venedig" dienen. Die Stadt hebt seit knapp einem Jahr im Rahmen eines Testprojekts zu bestimmten Zeiten einen Eintritt von Tagesausflüglern ein.