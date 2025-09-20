Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Christian Kern
© APA/FRANZ NEUMAYR

SPÖ-Parteitag

Ex-Kanzler Kern sagt Auftritt kurzfristig ab

20.09.25, 11:14
Teilen

Der ehemalige SPÖ-Chef trat doch nicht beim Parteitag in der Steiermark auf. 

Eigentlich hätte es am Samstag zu einem Rede-Duell zwischen Alt-Kanzler Christian Kern (SPÖ) und SPÖ-Chef Andreas Babler kommen sollen. Während Babler beim SPÖ-Parteitag in Kärnten auftritt, hätte Kern bei den Steirern eine Rede, die eher als Anti-Babler-Fraktion bekannt sind und Doskozil als Parteichef wollten, halten sollen.

Daraus wurde aber nichts. Der Ex-Kanzler sagte seine Keynote kurzfristig ab, weil er unerwartet auf eine berufliche Auslandsreise musste. Seine Rede über den Industriestandort Österreich und Europa wird daher per Video eingespielt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden