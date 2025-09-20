Ex-Kanzler Kern sagt Auftritt kurzfristig ab

Der ehemalige SPÖ-Chef trat doch nicht beim Parteitag in der Steiermark auf.

Eigentlich hätte es am Samstag zu einem Rede-Duell zwischen Alt-Kanzler Christian Kern (SPÖ) und SPÖ-Chef Andreas Babler kommen sollen. Während Babler beim SPÖ-Parteitag in Kärnten auftritt, hätte Kern bei den Steirern eine Rede, die eher als Anti-Babler-Fraktion bekannt sind und Doskozil als Parteichef wollten, halten sollen.

Daraus wurde aber nichts. Der Ex-Kanzler sagte seine Keynote kurzfristig ab, weil er unerwartet auf eine berufliche Auslandsreise musste. Seine Rede über den Industriestandort Österreich und Europa wird daher per Video eingespielt.