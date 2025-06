Ex-Minister Faßmann bekommt von VdB hohe Auszeichnung

Heinz Faßmann bekam das "Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern".

Österreich hat mit 14 Ordensstufen eines der ausdifferenziertesten Verdienstorden-Systeme der Welt, die selten mehr als zehn Ordensklassen, einschließlich der affiliierten Verdienstmedaillen, umfassen. Nun, jetzt kam der frühere Bildungsminister und nunmehrige Präsident der Akademie der Wissenschaften Heinz Faßmann in den Genuss eines hohen Ordens, konkret des vierthöchsten Ordens der Republik. Faßmann wurde mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ehrte den früheren Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung (2017 bis 2019 und 2020 bis 2021) am Donnerstagnachmittag in der Hofburg. Bei der Zeremonie anwesend war auch Faßmanns Familie.

Der Geehrte kommentierte die Sache augenzwinkernd: "Österreich ist ein Land der Titel, Orden und Ehrenzeichen. In meiner Zeit als Minister war ich immer ein Freund davon, denn diese Ehrungen tragen zur Motivation von Mitarbeitenden bei. Nun bekomme ich selbst einen Orden und klarerweise freue ich mich darüber."