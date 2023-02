FPÖ blamierte sich mit Frage zu Gewessler-Sticker

Die FPÖ wollte wissen, was für ein Abzeichen die grüne Klimaministerin trägt.

Wien. Es ist einzigartig, dass eine Ministerin mittels Parlamentarischer Anfrage nach ihrer Bekleidung gefragt wird: Der oö. FPÖ-Nationalrat Hermann Brückl wollt von Gewessler im Hohen Haus der Bedeutung ihres Ansteckers wissen, den sie bei einer TV-Debatte im März 2022 trug. Der Hintergrund steht allerdings nicht in der Anfrage: Nach Gewesslers Auftritt war in rechtsextremen Telegram-Kanälen kolportiert worden, sie trage das „Abzeichen des großen Reset“, also jenes Mythos, der in rechtsradikalen Kreisen – vor allem bei den Identitären – gern gepflegt wird.

Gewesslers Antwort: Sie habe nur das offizielle Klimaschutz-Logo der UNO getragen: „So wollte ich meinem Bekenntnis zur Umsetzung der SDGs (UN-Nachhaltigkeitsziele) Ausdruck verleihen.“