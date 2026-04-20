FPÖ-Vilimsky zum Unabhängigkeitstag in Israel

Der freiheitliche EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky besucht erneut Israel.

"Ich freue mich über eine Ehreneinladung der Regierung zum Unabhängigkeitstag des Staates Israel. Staatspräsident Herzog und Premierminister Netanyahu werden dabei sein", schrieb der Europaabgeordnete am Montag auf der Online-Plattform X.

Israel pflegt seit Jahrzehnten eigentlich keine offiziellen Beziehungen zur FPÖ, unter anderem aus Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Österreich.

Vilimsky postete nun die Einladung, die er von der israelischen Verkehrsministerin Miri Regev erhalten hatte. Die Veranstaltung findet am Dienstag auf dem Herzl-Berg in Jerusalem statt. Davor genoss Vilimsky nach eigenen Angaben "noch ein Stück Heimat im österreichischen Hospiz in Jerusalem". Auf einem Bild ist er mit einer Kaffee-Tasse zu sehen.

Besuch im Jänner

Vilimsky hatte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Regev bereits Ende Jänner getroffen - als Teil einer Delegation von EU-Parlamentariern der "Patrioten für Europa"-Fraktion aus Ungarn, Österreich, Spanien und Frankreich. Die FPÖ postete daraufhin in Online-Netzwerken ein Foto, das Vilimsky neben Regev und Netanyahu zeigt. "Erstmals in der Geschichte der Freiheitlichen Partei wurde mit Harald Vilimsky ein Repräsentant offiziell von der israelischen Regierung und auch persönlich vom Ministerpräsidenten empfangen", betonte die FPÖ. Vilimsky sprach von einem "Treffen historischen Ausmaßes".

Botschafter David Roet

Die Politik des Staates Israel gegenüber der FPÖ sei unverändert, hatte der israelische Botschafter David Roet auf Anfrage in einem APA-Interview Anfang März erklärt. "Obwohl Israels offizielle Politik gegenüber der FPÖ oft thematisiert wird, ist mir keine Änderung dieser Politik bekannt", sagte Botschafter Roet. "Was Israel mehr interessiert, ist, dass die politischen Parteien in Europa sich intensiv mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen - und so werden wir diese Frage auch beurteilen."

78. Unabhängigkeitstag

Israel feiert heuer den 78. Unabhängigkeitstag nach dem hebräischen Kalender von Dienstagabend bis Mittwochabend. Der Tag erinnert an die Staatsgründung. Der Staat Israel wurde laut gregorianischem Kalender am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas damals in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Die Palästinenser nennen dieses Ereignis "Al-Nakba" (Katastrophe).