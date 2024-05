FPÖ wie Teflon, Grüne in der Krise

Skandale treffen Blaue nicht -Grüne sehr wohl

Fünf Jahre nach dem Ibiza-Skandal steht die FPÖ bestens da -in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 6. bis 14.5.2024) führt sie haushoch. Dabei sind die Skandale im blauen Umfeld nicht weniger geworden - im Gegenteil. Doch die Partei von Herbert Kickl scheint die sprichwörtliche Teflon-Oberfläche zu besitzen. Wäre am Sonntag eine Nationalratswahl, die FPÖ würde sie gewinnen: Aktuell sieht Lazarsfeld die Blauen bei 30 %, ein Plus von 2 Punkten zur Vorwoche. Russland-Nähe, Spionage-Affäre, steirischer Finanzskandal - die FPÖ-Fans scheint nichts zu schrecken.

Sensible Grün-Fans. Ganz anders reagieren Wählerinnen und Wähler der Grünen: Angesichts des peinlichen Umgangs der Parteispitze mit der Affäre rund um EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling müssen sie in der aktuellen Erhebung schwere Verluste hinnehmen. Dabei tritt Schilling bei einer Nationalratswahl nicht einmal an -und trotzdem käme ihre Partei laut Lazarsfeld aktuell nur auf 8 %- 2 Punkte weniger als noch vor einer Woche. Seit der Wahl 2019 wären sie damit von 14 auf 8 % abgestürzt. Grund: Die grüne Vertrauenswürdigkeit ist im Keller.

Video zum Thema: FELLNER! LIVE: Die Umfrage der Woche

Kanzlerfrage. Auch Vizekanzler Werner Kogler - Stichwort "Gemurkse und Gefurze" - hat mit schlechten Werten zu kämpfen. Auf Anhieb hat ihn der Chef der Bierpartei, Dominik Wlazny, überholt: 6 %würden den "Turbobier"-Bandleader zum Kanzler wählen, Kogler käme auf 4 %. An der Spitze auch hier: FPÖ-Chef Herbert Kickl.

SPÖ bleibt Zweite. Auf Platz 2 der Sonntagsfrage bleibt übrigens die SPÖ (22 %, -1), die ÖVP rutscht auf 19 %ab (-1). Die Neos legen leicht auf 11 %zu, mit 6 %wäre die Bierpartei im Nationalrat.